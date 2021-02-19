نائب محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير قرى الفتح ضمن «حياة كريمة»

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من القرى الأكثر احتياجًا بمركز الفتح، اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، رافقه عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركز.

تفقد نائب المحافظ أماكن تركيب الكابلات ومحولات الكهرباء الجديدة فضلا عن أعمال تدبيش وتبطين الترع بالمركز، مؤكدًا أن العمل يجري في إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين للنهوض بالقري المستهدفة.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكد أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا لافتا إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير تلك القرى بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وذلك في إطار التنمية المستدامة لرفع قدرات البنية الأساسية وتطوير القرى من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية سعياً لتغيير واقع الحياة مواطنيها إلى الأفضل.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تتم بالقرى الأكثر احتياجًا ومتابعة تنفيذ المشروعات للوقوف على الاحتياجات وتذليل العقبات للانتهاء منها في أسرع وقت لافتا إلى أن المبادرة تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها في 150 قرية على مستوى المحافظة في مرحلتيها الأولى والثانية مما سيحدث تغيير شامل بتلك القرى ويعود على المواطن بشكل مباشر ويكفل له مستوى معيشي كريمة