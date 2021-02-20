12 معلومة عن جمال إسماعيل في ذكرى ميلاده: أول ظهور فني له بمشهد صامت

ينتمي الفنان جمال إسماعيل إلى زمن الفن الجميل، فقد كان حضوره طاغياً في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وكان من الممثلين الذين يملأون الشاشة حضوراً، متميزًا في ذلك بنبرة صوته التي مثلت عاملًا أساسيًا في نجاحه وتألقه.

ويستعرض هذا التقرير أبرز المحطات الفنية للفنان جمال إسماعيل، والذي يحل اليوم ذكرى ميلاده.

1- ولد في محافظة الشرقية عام 1933، وحاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ في جامعة عين شمس.

2- شقيقه هو الفنان القدير أنور إسماعيل، الذي التحق بالفرقة النموذجية بالمسرح الشعبي.

3- عُين مفتشًا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958.

4- أخرج عروضًا للفرقة المدرسية والجامعات وحفلات الشركات.

5- انضم إلى فرقة التلفزيون، حيث اشترك في مسرحية «شيء في صدري».

الظهور السينمائي الأول له بمشهد صامت

6- الظهور السينمائي الأول له بمشهد صامت في فيلم «حبيب الروح» عام 1951، بطولة ليلى مراد وأنور وجدي ويوسف وهبي، وذلك في نهاية الفيلم كأحد عمال المسرح.

7- قدم بعد ذلك مسرحيات (مهرجان الحب، وممنوع الستات، الدبور، والسكرتيرة الفتى، والعفاريت الزرق، وسيدتي الجميلة، وطبق سلطة، وسندريلا والملاح، ويا ما كان في نفسي).

8- في التلفزيون قدّم عددًا من المسلسلات والسهرات منها (حاجة تجنن، وعود سي السيد، وعائلة شلش، وليالي الحلمية، وبين القصرين، والمحروسة، وحكايات زمان وفستان الأميرة والسوق ونهاية العالم).

علاقة أعماله بالأطفال

9- عُرف بصوته الرخيم، وعمل بكثرة في مسلسلات الأطفال التليفزيونية.

10- شارك قبل وفاته في ديسمبر 2013، بدور كبير الحكماء في مسلسل «قصص الحيوان في القرآن» عام 2011، بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني .

11- عثر على جثة أخيه في 23 أبريل عام 1989 متعفنة بإحدى الشقق في حي السيدة زينب، وقيل إن الجثة كانت عارية، وأثيرت شائعات حول وفاته.

12- توفى فجر الأربعاء 18 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب، وأقيم له عزاء في مسجد قوات المسلحة في القاهرة.