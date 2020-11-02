في لمسة وفاء.. محافظ أسوان يشهد ليلة تأبين جمال إسماعيل

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في لمسة وفاء، ليلة تأبين الدكتور المهندس جمال إسماعيل نائب رئيس شركة كيما، والذى وافته المنيه منذ أيام، حيث أقيم التأبين بمقر نادي كيما، بحضور المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة الشركة، بجانب القيادات الدينية والعمالية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التحية والتقدير لمسئولى شركة كيما، على تنظيم ليلة التأبين لأحد أبناء الشركة، الذى ستظل تذكره أسوان بكل الخير والعرفان، لمساهمته البناءة وجهوده المتميزة فى خدمة عمله ومجتمعه وزملائه، ليضرب أروع الأمثلة بجهده الخلاق والدؤوب نحو التحديث والتطوير لمصنع كيما القديم.

وأشار إلى إنشاء مصنع كيما 2، ليصبح صرحا صناعيا عملاقا على أرض المحافظة، مؤكدا أن جمال إسماعيل كانت سيرته العطرة مقرونة بأعماله التى ستبقى دائماً في سجل وذاكرة هذه المحافظة العريقة الغنية برجالها العظماء، الذين أعطوا القدوة والمثل فى التفانى والإخلاص والوفاء.

وأضاف محافظ أسوان، أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، للنهوض بهذه المحافظة الواعدة بمقوماتها وثرواتها المتنوعة وأبنائها المخلصين.

وفي السياق ذاته، شهدت ليلة التأبين، إلقاء كلمات لقيادات الشركة والمجتمع الأسواني، تحدثوا فيها عن السيرة الطيبة للدكتور المهندس جمال إسماعيل.