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بحكم قضائي.. مصري بجدة يحصل على 28 ألفا مكافأة نهاية خدمة وتذكرة سفر

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الوطن
12:18 م | السبت 20 فبراير 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمواطن المصري «أحمد .ش.ج» الذي كان يعمل لدى مؤسسة «فرزة الفيصلية» التجارية بأبها.

وحصل العامل، على حكم قضائي نهائي بـ6750 ألف ريال سعودي قيمة المكافأة، وقيمة تذكرة سفر بـ700 ريال لصالحه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنَّ الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنَّه بالمتابعة نجح المكتب فى التواصل مع المؤسسة التي كان لديها المواطن المصري المذكور ومساعدته على تنفيذ الحكم القضائي النهائي لصالحه ، وتم حصوله على مبلغ 6 آلاف و750 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 28 ألفا و147 جنيها، وتمّ تحويل المبلغ على مصرف الراجحي بأبها في حساب المواطن، فضلًا عن قيمة تذكرة العودة للقاهرة بمبلغ 700 ريال.

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