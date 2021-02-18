بريد الوطن.. وظيفة لشاب مكافح ليكمل تعليمه يا وزير القوى العاملة

أنا شاب لم تتِح لى ظروفى أن أدخل المدرسة صغيراً، غير أننى اجتهدت وحصلت على شهادة محو الأمية، وحالياً أواصل دراستى بنجاح من المنزل، إلى أن وصلت إلى الصف الثالث الإعدادى، وللأسف أنا بدون عمل حالياً، وسبق أن عملت فى شركات معمار، وعاملاً فى كافيه، غير أن صحتى المتعبة تجعلنى غير قادر على الأعمال المجهدة، تقدمت للحصول على وظيفة فى أماكن كثيرة لكن لم يحالفنى الحظ، وحالياً أنا لا أطلب إلا وظيفة أستطيع معها أن أكمل تعليمى، وفى نفس الوقت أُنفق على والدتى المريضة، مع العلم أننى سجلت على موقع رئاسة الوزراء، ولكن لم يحدث شىء، أناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مساعدتى فى الحصول على وظيفة.

محمد دومة عبدالشافى

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