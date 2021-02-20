إصابة المذيع خالد جواد بفيروس كورونا

أعلن المُذيع خالد جواد، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما تبيّن إيجابية التحاليل التي أجراها، أمس الجمعة، داخل المعامل الخاصة.

ونشر خالد جواد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو ساخر له، يُعلن من خلاله فقدان حاستي الشم والتذوق، إذ ظهر في الفيديو وهو يتناول التفاح والموز والبيتزا، دون الشعور بالطعم إطلاقًا.

وحذر خالد جواد، أصدقائه والمخالطين له، بضرورة توخي الحذر، بعد إصابته بكورونا، وضرورة اتخاذهم الإجراءات الاحتزارية اللازمة.

خالد جواد، له تجربة سينمائية لم تكتمل بعد، من خلال تعاقده مع المنتج أحمد عبدالباسط، للمُشاركة في فيلم «شريط 6»، للفنان خالد الصاوي.

وقدّم خالد جواد، برنامجًا كوميديًا ساخرًا عبر قناة «ON»، وتدور فكرته حول شخص له شعبية كبيرة في المجتمع، ويحاولون معرفة السبب وراء دخوله المصحة، وتكون كل حلقة بسبب مختلف غير الحقيقي.