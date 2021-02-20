تعرف على موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

كشفت مصادر حكومية باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة ستعلن موعد صرف الدفعة السادسة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة، يوم الأربعاء المقبل، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

تنقية وفحص بيانات العمالة غير المنتظمة وراء التأخير

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن صرف المنحة سيكون خلال الأسبوع المقل، لافتة إلى أن أسباب تأخير صرف المنحة يعود إلى قيام اللجنة المختصة بفحص وتنقية بيانات العمالة غير المنتظمة، التي ما تزال أعمالها مستمرة، بسبب العدد الكبير للمستحقين للمنحة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قد بدأت في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصرف مرحلة ثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، على ثلاث دفعات، بإجمالي 1500 جنيه، تصرف لحوالي مليون و600 من العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن مجلس الوزراء، نفى تسجيل جديد للعمالة غير المنتظمة، بعد أن تداولت بعض جروبات تطبيق «واتساب» رابطا جديدا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريا، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيا، مُوضحةً أن مبلغ الـ500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.