محافظ شمال سيناء: لدينا 3 مدن جديدة بكل منها محطة تحلية مياه مستقلة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة بها 3 مدن جديدة، وهي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة ومدينة سلام بشرق بورسعيد، وكل من المدن الجديدة لها محطة تحلية لمياه الشرب مستقلة، شارحا أن مدينة سلام لها محطة تحلية مياه تصل القدرة الخاصة بها 150 ألف متر معكب باليوم، ومدينة رفح الجديدة لها محطة تحلية لمياه الشرب بقدرة 6 آلاف متر مكعب باليوم، أما محطة تحلية المياه بمدينة بئر العبد الجديدة فتصل لـ10 آلاف متر معكب باليوم، حيث يتم التشديد في حال بناء أي مجتمعات جديدة تضاف للمحافظة يكون مخطط لها مصدر مؤمن للمياه.

شمال سيناء بها 3 مناطق صناعية

وأضاف شوشة، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حجم المياه المطلوبة بهذه المدن الجديدة تصميم محطات تحلية المياه يكفيها لـ15 عامًا مقبلًا لتكفية الزيادة السكانية، مؤكدا أن محور الصناعة المياه حاكم رئيسي به، خصوصا وأن المحافظة بها 3 مناطق صناعية، وهي المنطقة الحرفية بمدينة العريش ووالمنطقة الصناعية ببئر العبد، ثم منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، والتي بها مصانع الأسمنت والرخام، والصناعات التي تحتاج لمياه بوفرة.

جميع محطات التحلية بالمحافظة تم الانتهاء منها باستثناء واحدة

وشدد محافظ شمال سيناء، على أن أحد عوامل جذب السكان كانت الوعد بمحطات تحلية المياه، ولكن جميعها تم الانتهاء منه الآن، وكل محطات التحلية بالمحافظة تم الانتهاء منها، والمحطة العملاقة الوحيدة بوسط سيناء هي الجاري العمل بها حاليا بسعة 300 ألف متر مكعب، ولكن الجزء الرئيسي منها انتهى، وسيتم تشغيل 100 ألف متر مكعب، وبعد عام سيكون الـ300 ألف متر كاملة.