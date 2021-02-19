تحسن الطقس وفتح الطرق المغلقة في شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء تحسنا في الأحوال الجوية، حيث ظهرت الشمس واختفت الغيوم، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية أعمال تنظيف وتطهير الشوارع ورفع المخلفات الناتجة عن هطول الأمطار واجتياح رياح شديدة محملة بالأتربة لقرى ومدن المحافظة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أصدر تعليمات لمجالس المدن ورؤساء الأحياء بمتابعة تداعيات حالة الطقس والتدخل السريع عبر الإستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنيين بشأن بلاغات تراكم مياه الأمطار أو أعطال أعمدة الإنارة التي تسببت فيها الرياح الشديدة.

فيما فتحت المحال التجارية والأسواق أبوابها بشكل طبيعى، وسط إقبال من المواطنيين على الشراء والبيع، وخصوصا محال السلع الغذائية واللحوم والدجاج والخضروات، وقال محمد عطية، تاجر، إن الطقس السئ خلال الأيام الماضية تسبب في زيادة اسعار بعض السلع بعد عزوف تجار الجملة عن التحرك خلال موجة الطقس السئ.

من ناحية أخرى واصلت مجالس المدن فى شمال سيناء عملية تنظيف الشوارع من المخلفات الناتجة عن الرياح بشوارع العريش والشيخ زويد وبئر العبد، فيما تم فتح الطرق التى زحفت عليها الرمال بمدن الحسنة ونخل والقسيمة بوسط سيناء، تزامنا مع العمل على تعليق لافتات إرشادية للسائقين لمعرفة المداخل الجديدة للقرى والمدن بتلك المناطق.

وجرى فتح جميع الطرق السريعة بين العريش والشيخ زويد من الناحية الشرقية، وبين العريش والقنطرة شرق وبئر العبد من الناحية الغربية، وذلك بعد أنتهاء الشابورة حرصا على سلامة المواطنيين من المسافرين وأصحاب المركبات، على الطريق الدولى السريع.