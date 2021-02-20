تدشين «وحدة خادم الحرمين للدراسات الإسلامية» بجامعة القاهرة بعد غد

تشهد جامعة القاهرة، بعد غد الإثنين المقبل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم تدشين كرسي -وحدة أكاديمية- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية، وذلك تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

من المقرر أنَّ يرعى تدشين الكرسي كل من مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بمشاركة كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، وسفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق.

تجدر الإشارة إلى أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على إنشاء الكرسي في 28/3/1440 هـ، الموافق 6/12/2018، تأكيدًا لحرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، وانطلاقًا من رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم.

ترتكز أهمية إنشاء الكرسي على الحاجة إلى بناء جسور تواصل في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات في مجال الدراسات الإسلامية، ومواجهة الحملات التي تستهدف الطعن في الإسلام والتشكيك في رسالته السامية، فضلاً عن تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالدراسات الإسلامية بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة القاهرة، بما يعكس رغبة البلدين الشقيقين في إبراز وتعزيز دورهما الرائد في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مبادئها.

ومن المقرر أن يُطلِق الكرسي جائزة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية، لتكريم الباحثين المتميزين من الجامعتين، كما سيخصص مكافأة سنوية للباحثين والطلاب والطالبات في جامعة القاهرة الذين يقومون بدراسات وبحوث في مجال اختصاص الكرسي.