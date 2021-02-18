«شركات السياحة»: موقف إقامة الحج من عدمه ستحدده السعودية خلال شهرين 

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأمين صندوق الغرفة السابق، إن موقف إقامة الحج هذا العام من عدمه ستحدده السلطات السعودية خلال شهرين؛ وأضاف لـ«الوطن» أن المملكة العربية السعودية ستتخذ قرارها بخصوص الحج بناء على الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

ولفت إلى توقعه بأن يتم تنظيم حج هذا العام بأعداد معقولة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي تتخذها السلطات بالمملكة، مشددا على أن التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا قد يكون أحد محددات السفر لأداء الفريضة هذا العام.

واستبعد عبدالعال أداء المصريين للعمرة هذا العام في ظل الظروف الحالية مع عدم إصدار المملكة العربية السعودية للضوابط المنظمة للعمرة بالنسبة للمصريين؛ إضافة إلى قرار تعليق دخول مواطني 20 دولة بينهم مصر للسعودية كأحد الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار كورونا، فضلا عن قرار تأجيل فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية السعودية حتى الشهر المقبل.

وأشار أيضا إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تصدر إلى الآن الضوابط المنظمة لسفر المصريين للعمرة حتى الآن، موضحا أن الوقت المتبقي على انتهاء موسم العمرة رسميا وهو أقل من 90 يوما لا يسمح بالانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بموسم العمرة.

وثمن عبدالعال التحذيرات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا بخصوص معاقبة الكيانات التي تعلن عن تنظيم رحلات عمرة حاليا والتي تجمع أموالا من المواطنين بهدف النصب عليهم؛ موضحا أن كل الإعلانات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تنظيم رحلات عمرة للمصريين خلال رمضان صادرة عن سماسرة وكيانات وهمية، حيث أن كل الشركات السياحية المصرية ملتزمة بقرارات الدولة والخاصة بعدم الإعلان عن تنظيم أية رحلات للعمرة حاليا.

وأشار عبدالعال إلى أن شركات السياحة المصرية تعرضت لخسائر مالية كبيرة نظرا لعدم تنظيم رحلات عمرة هذا العام؛ فضلا عن تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر بصورة كبيرة؛ لافتا إلى أن الشركات السياحية كانت الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والذي ضرب العالم بداية العام الماضي.