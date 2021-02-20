رئيس مجلس النواب: مصر تسعى لتوطيد العلاقة بين أشقائها في إفريقيا

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إنه يشرفه بصفته مواطنا مصريا ورئيس مجلس النواب؛ حضور الاجتماع التحضيري رفيع المستوى الذي يضم رؤساء المحاكم وكبار القضاة في إفريقيا.

وأوضح خلال كلمته في الاجتماع التحضيري الذي يقام عبر الفيديو كونفراس في المحكمة الدستورية العليا، لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم وكبار القضاة في إفريقيا، أن مصر تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان، وقد توافد اجتماعكم الثالث تولي مصر لرئاسة للاتحاد الإفريقي، والتي تسعى إلى توطيد العلاقة بين أشقائها في إفريقيا.

وتابع: «شهد اجتماعكم الثالث إطلاق الموقع الإلكتروني الذي يربط بين المحاكم الإفريقية، وجاء إطلاق هذا الموقع من بين توصياتكم المهمة التي توجت بالدعم المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حرصا منه على التواصل بين قمم القضاء في إفريقيا».

وأضاف أن ما حققتموه من خلال اجتماعات كم السابقة دليل على قدرتكم على خلق تعاون مشترك بين دول إفريقيا وأن شعوب القارة تتطلع إلى اجتماعكم الموقر الذي يسهم في تحقيق العدل وتحقيق الحريات من أجل غد أفضل للمواطن الإفريقي.

واختتم حديثه قائلا: «أتمنى لكم التوفيق في اجتماعكم التحضيري، من أجل تحقيق التقدم ولتحيا إفريقيا في قلوب وعقول أبنائها الأحرار».

جاء ذلك خلال فعاليات، الاجتماع التحضيري، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.