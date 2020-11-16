رئيس المحكمة الدستورية العليا يتقلد ميدالية يوبلية من الرئيس الكازاخى

توجه رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى، بالشكر للرئيس الكازاخى، وأيضا سفير كازاخستان بالقاهرة، بعد تقلده ميدالية يوبلية من الرئيس الكازاخى.

وقال: هذه لحظة تاريخية لابد أن تحتفظ ذاكرتى بها ويزيد هذه اللحظة تأثيرا فى ذاكرتى حضور نائب رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ووزير العدل.

وأضاف، خلال كلمته فى حفل نظمته سفارة كازاخستان، اليوم الأحد، هذا التشريف أعطى للجائزة طعما خاصا وهى تدل على قوة العلاقات بين المحكمة الدستورية العليا، والمجلس الدستورى الكازاخى، مضيفا، أن هذه العلاقات بين الهيئتين ليست وليدة هذه الأيام ولكن منذ فترة.

وتابع مرعى: هذه الجائزة تبين عمق العلاقات القضائية بين الهيئتين القضائيتين فى البلدين، وسوف تستمر المحكمة الدستورية فى تنمية العلاقات القضائية بصفة خاصة والثقافية بصفة عامة.

حيث صدر مرسوم رسمى من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقايف ينص على منح المستشار/ سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، والمستشار/ عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة، الميداليتين اليوبيليتين "25 عاما على دستور جمهورية كازاخستان" تقديرا لمساهمتهما فى تحقيق القيم الدستورية وتعزيز العلاقات بين كازاخستان ومصر فى المجال الدستورى.