ابنة صلاح رشوان: كان راضي بـ«نصيبه» وبـ«مشواره الفني»

عبرّت باكينام ابنة الفنان الكبير صلاح رشوان الذي غادر دنيانا يوم 20 فبراير عام 2017، عن اعتزازها وفخرها بالمشوار الفني لوالدها الذي سطرّه على مدار حياته.

نور الشريف وأصدقاء العمر

وقالت «باكينام» في حوارها لـ«الوطن»، إن والدها صلاح رشوان له باع طويل في المشاركة بالأعمال الدرامية خصوصًا مع النجم نور الشريف «أبويا كان بيقول عنه إنه مهني أوي، وبيعتبر الكاست فريق العمل عيلته وبالذات مع بابا، ومرة الأستاذ نور شافني وقعد يقولي كلام حلو عن أبويا بسطني جدًا ومكنتش مصدقة المشاعر الحلوة اللي جوه نور الشريف عن بابا، ومي بنته الجميلة زارت أبويا أثناء مرضه والوحيدة من الوسط الفني اللي شافته قبل وفاته بأسبوع».

وتابعت: من أصدقاء والدي ناس كتير جدًا لم يقصروا معه يومًا وكانوا بيسألوا عليه منهم الفنانة وفاء عامر وبعتبرها أمي التانية تقريبًا ربتني، وزوجها المنتج محمد فوزي، والسيناريست وليد يوسف، والمخرج المسرحي محمد أبوداود، وصبحي خليل، وفلك نور، ومحمد حسني، ومجموعة كبيرة من أصحابه، والأستاذ محمد صبحي كان بيحب بابا جدًا وصديق عمره وكانوا على تواصل دائم وحتى بعد وفاة أبويا مازال على اتصال بنا.

الرضا بالمكتوب

وعن ما إذا كان والدها غضب من شخص ما بالوسط الفني لم يتواصل معه خلال محنته المرضية، قالت باكينام صلاح رشوان «لم ينتظر يومًا حاجة من حد، أو ينتظر مكالمة أو سؤال، طول عمره راضي باللي حواليه وبيحبوه».

وحول ما إذا كان والدها شعر بعدم حصوله على حقه الفني سواء فيما يخص كتابة اسمه على التتر أو الأجر الذي يتقاضاه، ردت باكينام صلاح رشوان «أبويا كان يتمتع برضا كبير، وطول الوقت كان شايف إنه وصل للي ربنا كاتبه ليه، أنا شخصيًا اللي كنت مضايقة وأقوله فلان بيمثل أكتر منك ولو إنت مكانه في الدور ده هتكون أحسن منه، يقولي كل واحد بياخد رزقه ونصيبه وعمرك ماتقولي كده، بابا دائمًا كان بيهتم بالكم مش الكيف».

وتابعت: زي أدواره في المال والبنون شخصية عبادة العقاد، والمستشار حسين أبوطالب في حياة الجوهري، ورفقي عزيز في الدالي، والخواجة عبدالقادر، دائمًا كان بيقول أنا سيبت علامة مع الناس، وكده أنا أخدت حظي في الدنيا، والناس كانت بتناديله بأسماء الشخصيات دي طول الوقت وعشان كده كان راضي باللي وصله.