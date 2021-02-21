بسبب 500 جنيه.. تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بـ«الجاتوه المسموم»

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل عامل بمدينة الإسماعيلية مسموما، حيث تبين أن صديقه دس السم له في قطعة جاتوه فأنهت حياته بسبب مطالبته له بمبلغ مالي 500 جنيه كان قد اقترضه منه، حيث عجز المتهم عن سداده فدعاه لشرب الشاي على مقهى ثم اشترى له قطعة جاتوه ودس له السم بها فأصابته حالة إعياء نقل على إثرها للمستشفى، وفشلت محاولات إسعافه حتى لقى مصرعه نتيجة تناوله السم الذى كان فى قطعة الجاتوه.

البداية

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم ثالث الإسماعيلية بمديرية الأمن، من مستشفى الحميات باستقبالها عاملا، 30 عاما، مقيم بدائرة مركز فايد، وعامل بمقهى، 49 عاما، مُقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، مصابين بحالة إعياء نتيجة تناول مادة سامة ووفاة الأول.

المصاب: تناولت الجاتوه المسمم بالصدفة

قال العامل المصاب إنه أثناء جلوس المتوفى رفقة آخر بالمقهى عمله تناول المتوفى قطعة جاتوه وعقب انصرافهما تبين له وجود علبة بها قطعة من الجاتوه فتناولها وحدثت إصابته، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعيلية إلى وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفى (عامل، 22 عاما، مقيم بدائرة مركز أبو صوير).

500 جنيه

تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ 500 جنيه ولعدم مقدرته على سداده عقد العزم على التخلص منه فقام بشراء قطع جاتوه ودس مادة سامة بها وقدمها له أثناء جلوسهما بالمقهى، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء فقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي واستولى منه على مبلغ 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالى المستولى عليه، تمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة الواقع.