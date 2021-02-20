رئيس التحرير

محمود مسلم

السعودية: نتابع ببالغ القلق تطورات الأحداث في الصومال

كتب:

الوطن
01:50 م | السبت 20 فبراير 2021
السعودية

السعودية

صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأنَّ حكومة المملكة العربية السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وأكّدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر اليوم، أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه.

كما أعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

اقرأ المزيد:

سفير السعودية بالأمم المتحدة: المملكة قدمت جهودها للقضاء على التمييز

وزارة التجارة السعودية تشهر بمواطن ومصري أدينا بجريمة «أدوات تجميل»

إعلان «سعودة» مھن التعلیم والمحاماة بالمملكة العربية السعودية

الدفاع الأمريكية تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على السعودية

«شركات السياحة»: موقف إقامة الحج من عدمه ستحدده السعودية خلال شهرين 

السعودية تغلق 87 مسجدا في 10 أيام بسبب تفشي كورونا بين المصلين