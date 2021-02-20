التعليم العالي توضح موقف الطلاب غير الراغبين في أداء الامتحانات والمصابين بكورونا

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم، موقف المجلس من الطلاب غير الراغبين في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وكذلك موقف الطلاب الذين يثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

ووافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كل الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

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أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

وشدد المجلس على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كل الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

واستمع المجلس إلى عرض تقديمي من الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والدراسات البينية جامعة حلوان، حول تطوير البرامج البينية بين التخصصات العلمية المختلفة، وذلك تماشيا مع الاتجاهات المعاصرة في الجامعات العالمية، واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجنة علمية لتقديم دراسة مستفيضة حول آليات تطوير البرامج الدراسية البينية في الجامعات المصرية.