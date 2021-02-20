حصر عقارات «توسعات الدائري» لإزالتها وتعويض أصحابها (صور)

تواصل أجهزة حي البساتين بالقاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، المرور على العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، والتأكد من إخلائها بعد صرف التعويضات لأصحابها بامتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر، مع استمرار أعمال المتابعة.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن» أن هناك تشديد على القيادات بالتواجد في الموقع لتذليل أي معوقات بشأن إزالة تعارضات الطريق الدائري، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق والقضاء على الاختناقات المرورية، ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية على الطريق الدائري، مشيرا إلى القيام بأعمال الحصر وتقديم التعويض لأصحاب العقارات والمحال التي يتم إزالتها بسبب أعمال التوسعة للطريق.

حصر قرابة 822 عقارا ومحلا وورشة

ولفت إلى أنه تم حصر قرابة 822 عقار ومحل وورشة، سيتم إزالتها في إطار أعمال التوسعة للطريق، وكل الأسر المستحقة ستحصل على تعويضها وإجراء أعمال التطوير، بالتنسيق مع وزارة النقل لزيادة عدد الحارات بالطريق الدائري ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، والحد من تكدس السيارات، علاوة على تطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، ورفع كفاءة الإنارة بالطريق الدائري، وإقامة أسوار جديدة بما يحقق طفرة ونقلة في العاصمة.

إزالة أي عراقيل تواجه المشروعات القومية

وأشار إلى استمرار توجيهات محافظة القاهرة لإزالة أي عراقيل في سبيل إقامة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة على نطاق العاصمة، والعمل على خدمة المواطن، لافتا إلى أن القاهرة تشهد طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية، وحل كل المشكلات المتراكمة طوال العقود الماضية.

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة محافظة القاهرة تكثيف تمركز المعدات بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، للتعامل مع أي تغيرات جوية تحدث، لافتا إلى أن الأمور مستقرة بمختلف أحياء القاهرة حتى الآن، وفي حالة سقوط أي أمطار سيتم التعامل الفوري معها.