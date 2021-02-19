14 خطوة لمواجهة الطقس السيئ في القاهرة

اتخذت أجهزة محافظة القاهرة، عدة إجراءات للتعامل مع الأمطار وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ورؤساء الأحياء بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وإزالة تجمعات المياه أولا بأول، ومن ضمن الخطوات التي بدأت المحافظة تفعيلها لمواجهة موجة الطقس السيئ هي..

-استمرار رفع درجة الاستعدادات لسرعة التعامل مع موجة التغييرات الجوية المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

- نشر أكثر من 100 معدة على المحاور الرئيسية ومطالع الكباري من بينها صلاح سالم وطريق الاوتوستراد، المنصة، كوبري المطار، النزهة، شيراتون، نفق الثورة، الفنجري، و قصر البارون.

- استمرار تواجد شركة مياه الصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه.

-سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين التي ترد بأماكن تجمعها وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

- الدفع بفرق طوارئ لمواجهة أي مخاطر تنجم عن التقلبات الجوية

- التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة، لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق.

- التعامل مع تجمعات مياه الأمطار حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

- تلقى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

- العمل على إصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها.

- استمرار تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

- استمرار التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها

- على المواطنين تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

-تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد والتنبيه على عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .

- دعوة المواطنين ألى ترشيد استهلاك المياه فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب المياه.