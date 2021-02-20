أمنية حسن تنتهي من تسجيل «مرات الشهيد»: عمل وطني إنساني بفكرة جديدة

انتهت الفنانة الشابة أمنية حسن، من تسجيل أغنية جديدة وصفتها بأنها عمل وطني إنساني بفكرة جديدة لم تقدم من قبل، بعنوان «مرات الشهيد»، وهي من كلمات محمد وديع، الذي كتب من قبل أغنية «قالوا إيه علينا» و «احنا مش بتوع حداد».

الأغنية من ألحان أمنية حسن، وتوزيع محمود شعراوي، وتسجيل وهندسة صوتية بيشوي مجدي، وجرى تسجيلها في ستوديو «click».

وتستعد «أمنية» لطرح أول ألبوم غنائي لها بعنوان «بنوتة»، وهو مكون من ثمانية أغان، وتعاملت فيه مع عدد كبير من الملحنين منهم محمد جوليو، إسلام الابتي، مصطفى أمين، إسلام رفعت ويحيى مهدي، وعدد من الموزعين منهم أمجد معتز، حسام سعيد، إسلام رفعت، يحيى مهدي وأحمد ايهاب، وعدد كبير من الشعراء منهم محمد إبراهيم، أحمد عبدالنبي، محمد حسن معوض، أحمد معتز، محمد جابر وسلمى رشيد.

وكانت أمنية حسن، قد طرحت مؤخرا فيديو كليب بتقنية الجرافيكس لأغنيتها «عشم إبليس» وهي من كلمات محمد إبراهيم، وألحان إسلام علي، وتوزيع أمجد معتز، بتقنية motion graphic من تنفيذ حسن جاد.

كما تستعد «أمنية» لطرح فيديو كليب جديد لأغنيتها «بنوتة»، وتقول عنها إن الأغنية تصف حالة حب من بنت لحبيبها.

جدير بالذكر، أن أمنية حسن، من مواليد الكويت، تخرجت في طب عين شمس دفعة 2013، وتغني منذ فترة طويلة، وتهوى التمثيل أيضا، وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس، لفترات طويلة. واحترفت الغناء منذ عام 2012، وكونت فرقتها عام 2016، وتجمع «أمنية» في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي ولاتين وجاز عربي.