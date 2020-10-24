أغاني وطنية ومسيرات بالسيارات لحث المواطنين على الانتخاب بالشيخ زايد

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، إقبالا على لجان الاقتراع من الشباب وكبار السن، وذلك فى اليوم الأول للتصويت بانتخابات مجلس النواب.

وشهدت شوارع وميادين المدينة مسيرات بالسيارات نصف نقل والأجرة وملاكي تحمل سماعات "دى جى"، وعدد من الدرجات البخارية، تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

كما شهدت لجنة أبوبكر الصديق والمدرسة اليابانية وجود احتفالات خارج المقرات، حيث تجمع العشرات من الشباب والفتيات يرددن الأغاني الوطنية أمام اللجان الانتخابية.

يتنافس في الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر، وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، 50 مرشحا على 3 مقاعد.

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتان، وهما الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، وتدفع كل قائمة 23 مرشحا، ويتنافس على المقاعد الفردية 317 مرشحا على 25 مقعدا في 12 دائرة.

يذكر أن محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة، استعدادا للانتخابات، والتي انطلقت في الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الـ9 مساءً، وسط إجراءات أمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة، وجرى تنفيذ جميع الاستعدادات الأمنية وإجراءات التعقيم

ويدلي الناخبون بأصواتهم في العملية الانتخابية وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وبوابات التعقيم، والتزم جميع الناخبين بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية في الشيخ زايد.