عاجل.. سلالة كورونا المتحورة تصيب الأطفال والشباب بالعراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية عن حدوث إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في العراق، مشيرا في نبأ عاجل لسكاي نيوز عربية إلى أن الاصابات بكورونا في تزايد خطير في العراق.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق، السبت الماضي، عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، شملت إغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات والمساجد والحسينيات، وفرض غرامة 5 ملايين دينار على المخالفين للقرار.

وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية، آنذاك: إن «اللجنة العليا قررت فرض حظر للتجوال من الثامن عشر من الشهر الجاري، يبدأ من الثامنة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً، ولمدة أسبوعين»، مبينا أن «اللجنة استثنت الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال، بالإضافة إلى الاعلاميين بعد استحصال الموافقات من الجهات المختصة».

وأضاف: «كما قررت إغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات والمساجد والحسينيات كافة لمدة أسبوعين، مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، كذلك قررت منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء، وحفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 فبراير إلى إشعار آخر».

ولفت الى أن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية «سيكون إلكترونيا من يوم 18 فبراير باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب».

جاء ذلك في أعقاب بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم، حذرت فيه من أنها قد تضطر لأن توصي بحظر شامل لمواجهة الزيادة في أعداد الاصابات بكورونا.

وذكر بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية أيضا أنه «في الوقت الذي تتصاعد فيه نسب الإصابات بفيروس كورونا منذرةً بموجةٍ ثانية من الجائحة، قد تكون أقسى من الأولى، وأشارت بياناتنا المتكررة طيلة الأيام الماضية محذرةً المواطنين من استمرار التهاون بالاجراءات الوقائية، إلا أنه وللأسف الشديد أصبح عدم الالتزام، يمثل ظاهرة عامة اتسعت لتشمل التجمعات النخبوية والرسمية والمؤتمرات الجماهيرية والنقابية والاحتفالات الكبيرة بدون الالتفات إلى خطورة تلك التجمعات على اتساع التفشي الوبائي وتبعاته الخطيرة على صحة المواطنين».

وأضاف: «ومن مسؤوليتنا الوطنية ومهامنا بموجب قانون الصحة العامة النافذ، نكرر تحذيرنا للمواطنين كافة والمؤسسات الرسمية والنخب المثقفة والاعلامية في بلدنا الحبيب بالالتزام التام بالاجراءات الوقائية وعدم إقامة اي تجمعات بشرية مهما كانت دواعيها اذ ان الوضع الوبائي بات خطيراً ويحتمل استمرار تصاعد الاصابات فيما اذا استمر التهاون بالاجراءات الوقائية وعدم الاصغاء للبيانات التي تصدر من وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية».

وتابع: «تؤكد وزارة الصحة بأنها أعدت حزمة من الإجراءات الوقائية التي تساعد في قطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل نسب الإصابات إذا تم الالتزام بها، وفي حال استمرت الإصابات بالارتفاع نتيجة لعدم تنفيذ هذه الاجراءات ستضطر وزارة الصحة للتوصية بالحظر الصحي الشامل والغلق التام لكل مرافق الحياة الحيوية ذات التجمعات البشرية لحماية النظام الصحي من الإخفاق في استيعاب العدد المتزايد من الإصابات والوفيات وحماية المواطنين من تبعات الجائحة».