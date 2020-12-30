كيف وصلت سلالة كورونا المتحورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟

أثار إعلان مسؤولين بوزارة الصحة الأمريكية، الأربعاء، اكتشاف أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحور، التي تفشت في بريطانيا مؤخرا، مجموعة من الأسئلة بالنظر إلى هوية الرجل وظروف معيشته ومكان ظهور الإصابة.

وأشار المسؤولون إلى أن المصاب يقيم في ولاية كولورادو، في الوسط الغربي، ولم يغادر الأراضي الأمريكية، مما يفرض تساؤلا فوريا بشأن كيفية ظهرت السلالة الجديدة في جبال روكي؟

وقال العالم تريفور بيدفورد، الذي يجري أبحاثا بشأن «كوفيد-19» في مركز «فريد هاتشينسون» لأبحاث السرطان في سياتل، إن السلالة الجديدة من الفيروس نادرة في الوقت الراهن في الولايات المتحدة، لكن عدم مغادرة المريض الولايات المتحدة يعني أنه ينتشر، وربما كان نتيجة لوصول عدد من المسافرين المصابين بفيروس كورونا من بريطانيا في نوفمبر أو ديسمبر.

وقال بيدفورد «أشعر بالقلق من حدوث موجة تفش أخرى بسبب السلالة الجديدة، نحن في سباق مع اللقاح، لكن الفيروس بات الآن أسرع قليلا»، بحسب ما نقلت «أسوشيتد برس».

ويتوقع أن يعلن مسؤولو كولورادو مزيدًا من التفاصيل في مؤتمر صحفي حول كيفية إصابته بالمرض.

وقال مسؤولو الصحة بالولاية إن الرجل وضع قيد العزل الصحي جنوب شرق دنفر، في مقاطعة إلبرت.

وذكرت صحيفة «كولورادو بوليتيكس»، أن هناك حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة، نقلا عن دواين سميث، مدير الصحة العامة في مقاطعة إلبرت.

وأشارت إلى أن الشخصين يعملان في بلدة سيملا بمقاطعة إلبرت، وليسا من سكان تلك المقاطعة، مما يوسع من إمكانية انتشار السلالة الجديدة في جميع أنحاء الولاية.

وقال مسؤولو الصحة في كولورادو في بيان صحفي إن اللقاحات التي يتم توزيعها في الوقت الراهن يعتقد أنها فعالة ضد السلالة الجديدة.

وأضاف بيدفورد: «سرعة انتشار السلالة الجديدة ليس بالأمر الجيد، وستزيد من صعوبة كبح جماح الوباء».