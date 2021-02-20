مروان بابلو يتصدر «التريند» بعد تراجعه عن الاعتزال (فيديو)

تصدر مطرب الراب الشهير، مروان بابلو، «تريند» السوشيال ميديا، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب انتشار فيديو له وهو يقدم مقطعا غنائيا جديدا من أغنية يتم التحضير لها خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا بعد قرار اعتزاله الأخير الذي أعلنه في شهر مارس من العام الماضي.

كان مروان بابلو، قد أعلن مؤخرا عن قرار اعتزاله من خلال نشر «ستوري» عبر صفحته على «إنستجرام» كتب فيها قائلا «محدش يطلب مني أرجع تاني.. بعد إذنكم. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضه، وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي» ومن بعدها غاب «بابلو» عن الساحة الغنائية لمدة سنة تقريبا، ولم يكتفِ بذلك، ولكنه قرر حذف عدد كبير من أغانيه وكليباته من على صفحتة الرسمية على موقع «يوتيوب»، ليعود فجأة مجددا وبدون أي مبررات بالتحضير لعمل غنائي جديد.

ومنذ شهر تقريبا، ترددت أخبار عن عودة مروان بابلو، مرة أخرى، وأنه بالفعل يعمل على تجهيز ألبوم غنائي جديد سيعود من خلاله إلى الساحة الغنائية مرة أخرى.

ومروان بابلو، هو مغني راب شهير قدم عدد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها سندباد وأبو مكة والجميزة، وهي كانت من أكتر الأغاني التي تسببت في شهرة كبيرة له.

وولد مروان بابلو في مدينة الإسكندرية، وبدأ حياته الفنية منذ عام 2014، واختار أن يدخل مجال الغناء من بوابة فرق «الأنرجراوند» وغناء الراب، وبالفعل حقق نجاحا كبيرا مع الشباب، وهو ما جعل متابعيه يتفاعلون مع الفيديو الجديد الذي تم تسريبه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترحيبا بعودته للغناء مرة أخرى.