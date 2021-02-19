«إدوارد» بعد تصدره الترند: أي فنان يتمني «مجدي هلال» في حياته

تصدر الفنان ادوارد ترند السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ"، وذلك بسبب انتهاء المسلسل بقتل مجدي هلال لـ"بودة" الذي يجسد دوره محمد الشرنوبي الذي ألقى القبض عليه، وهو ماسبب حالة كبيرة من الجدل علي السوشيال ميديا بسبب التفاعل الكبير من الجمهور علي شخصية مدير الأعمال مجدي هلال، الذي كان السبب وراء النجاح الكبير الذي حققته "لؤلؤ" وأيضا كان لها السند وحلا لمشاكلها خلال أحداث المسلسل.

وفي أول تعليق لادوارد على النجاح الذي حققته الشخصية وتصدره الترند قال: إن شخصية مجدي هلال هي الأفضل خلال مسيرتي الفنية من حيث النجاح ومساحة الدور، وسعيد بالتفاعل الكبير الذي حققته الشخصية مع الجمهور.

وأكد ادوارد، أن شخصية مجدي هلال مدير الأعمال الناجح والمساند للنجم الذي معه هي شخصية يتمني أي فنان أن تكون موجودة في حياته.

وشارك إدوارد في مسلسل "لؤلؤ" وهو بطولة مي عمر وإدوارد وأحمد زاهر ونرمين الفقي ونجلاء بدر وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي وسلوي عثمان وهدير عبدالناصر وهو سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

و يتابع إدوارد تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب "الذي يشارك فيه مع أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وفردوس عبدالحميد ودياب وأحمد مالك وأحمد داش وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما يتابع أيضا تصوير مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر وأحمد صلاح حسني وإسلام جمال وأمير صلاح الدين وهاجر الشرنوبي وديانا هشام وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف انجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي ويقدم العمل في 15 حلقة.