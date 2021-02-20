تنفيذ 13 مشروعاً بقطاع الكهرباء بتكلفة ملياري جنيه بالشرقية

قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء إن خطة عمل لقطاع الكهرباء جاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن شركته تنفذ 13 مشروعاً ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة بمختلف بقرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد السيد، لبحث ومناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة والعمل على تحسين واستقرار التيار الكهربي.

وبحسب بيان لمحافظة الشرقية، فإن هذه المشروعات تأتي في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار.

أوضح المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية قامت بوضع خطة عمل لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي، مشيداً بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ في مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها ومراعاتها للمواصفات الفنية والهندسية في التنفيذ.

حضر الاجتماع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، والأستاذ فتوح أبو عامر رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية لقطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس على خلاف عضو مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.