تشميع 9 منشآت غذائية وإعدام 2 طن أغذية فاسدة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين , مشيراً إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلي قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات أولاد صقر والحسينية والقنايات الصحية ، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزاره الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين ، كما تم ضبط وإعدام 2 طن و 435 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وسحب 42 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 37 محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة أولاد صقر والحسينية والقنايات.

أكد وكيل وزارة الصحة إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .