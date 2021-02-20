«كراكة» تكسر خط غاز طبيعي أثناء تطهير مجرى مائي بالدقهلية

تسبب حفار «كراكة» يعمل في تطهير مجرى مائي بمحافظة الدقهلية، في كسر خط الغاز الطبيعي المار على الطريق الجديد، في منطقة خالية من السكان بقرية «الجزاير»، بدائرة مركز الستاموني، مما تسبب في انتشار رائحة الغاز بالمكان، وجرى غلق ضخ الغاز أوتوماتيكياً، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة، بوجود كسر في ماسورة غاز طبيعي بخط فرعي تابع لشركة «غاز مصر»، على الطريق الجديد بقرية «الجزاير»، دائرة المركز.

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انتقل مأمور المركز والمقدم أحمد الجندي، رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية وفريق من الفنيين بالشركة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود كسر بماسورة غاز، قطر 6 بوصة، على عمق 2 متر تقريباً، من سطح الأرض بالمنطقة، وتبين أنها خالية من السكان، وعلى الفور، قامت الشركة بوقف ضخ الغاز أتوماتيكياً من المصدر، لحين إصلاح الكسر.

وبسؤال « حسن. ع. ح .»، 47 سنة، فني بشركة غاز مصر، ومقيم بقرية «كفر بدواي القديم»، دائرة مركز المنصورة، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، وأرجع سبب ذلك لقيام أحد الحفارات بالتسبب في كسر الماسورة أثناء قيامه بتطهير مجرى مائي، بجوار خط الغاز، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، وأضاف بأنه تم إصلاح الماسورة، وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 921 لسنة 2021 إداري مركز الستاموني، وأحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.