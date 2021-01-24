عاجل.. انفجار خط غاز طبيعي على بعد أمتار من مبنى محافظة الدقهلية

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، سماع صوت انفجار مدوى بشارع الجيش الرئيسى على بعد أمتار من مبنى المحافظة، وذلك أثناء تجربة خط الغاز الجديد، وهو الأمر الذي تسبب في إثارة الرعب والذعر بين المواطنين

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بتلقي عدة بلاغات بسماع انفجار مدوى بشارع الجيش الرئيسى بجوار مسجد النصر، وعلى بعد خطوات من الديوان العام للمحافظة دون حدوث خسائر بشرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمطافئ، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تطاير دراجة نارية بقائدها فى الهواء وقطع ضخمة من الأسفلت وأنقذت العناية الإلهية السيارات والسكان بالمنطقة.

وأكد شهود عيان أنه أثناء مرور السيارات بشارع الجيش الرئيسة حدث انفجار مدوى من الأرض وتطايرت قطع الأسفلت وإحدى الدراجات النارية كانت على بعد خطوات قليلة من المكان حيث جري إخلاء المكان من السيارات سريعا، وسادت حالة من الذعر بين الأهالي.

وأكدت مصادر أمنية أن سبب الصوت المرتفع هو حدوث انفجار فى خط الغاز الطبيعى الجديد، أثناء قيام شركة غاز مصر بتجربته باستخدام الهواء قبل دخوله التشغيل الفعلى، ونتيجة لوجود عيوب بالخط انفجرت الماسورة الرئيسية تحت الأسفلت مما نتج عنه اندفاع الهواء بداخلها مما تسبب فى تطاير الأشياء القريبة.

أضافت المصادر أن العناية الإلهية أنقذت السيارات وركابها حيث لم يتصادف مرور أى سيارات بمكان الانفجار رغم أنه وقع بشارع رئيسي ودائم الزحام.

تم فرض كردون أمنى حول المكان واستدعاء مسؤولي شركة الغاز وحى شرق والطرق لرفع أثار الحادث.

يذكر أن قرية منشأة البدوى مركز طلخا قد شهدت انفجارا مدويا الأسبوع الماضي، تسبب في تدمير شقة بالكامل بعد ساعات فقط من توصيل الغاز الطبيعي لها مما تسبب في أضرار مادية بها، وتطاير جدرانها بالشوارع المحيطة، وتأثرت بالانفجار بعض المباني المحيطة، كما شب حريق أعلى العقار الذي وقع به الانفجار.