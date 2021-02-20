وزير التموين: تطوير قرى الريف مشروع أمل للمصريين

طالب وزير التموين والتجارة الداخلية مديري مديريات التموين بعمل حصر شامل لكل الاحتياجات التموينية لمراكز وقرى ونجوع حياة كريمة، في الـ51 مركزا بإجمالي أكثر من 1500 قرية، الصادر بقرار من مجلس الوزراء لتطوير قرى الريف المصري المعروفة باسم مبادرة حياة كريمة.

وأكد «المصيلحي» ضرورة النزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر، لتحديد احتياجات هذه القرى على أن تشمل خدمات التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك وأي خدمات أخرى، بهدف توحيد وتجميع كل الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إيجاد جميع الخدمات بالقرى، وقرار رئيس مجلس الوزراء بعمل مراكز خدمات مجمعة.

وأشار وزير التموين إلى أن الهدف من إنشاء هذه المراكز، تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا خلال اجتماعه مع مديري المديريات، اليوم، أن هذا الحصر سيشمل كل الخدمات التموينية المقدمة من «المخابز – المستودعات- المطاحن – مراكز الخدمة المطورة – مكاتب التموين – منافذ المجمعات الاستهلاكية – منافذ جمعيتي – بدالي التموين»، وغيرها من المنشآت التموينية بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.

وأضاف أن الهدف من تطوير قرى الريف المصري المعروف بمبادرة حياة كريمة، تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين في كل الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءتها من جميع الجوانب المعيشية، وتوفير فرص العمل لشباب قرى الريف المصري، مشيرًا إلى أن منافذ جمعيتي ستدخل في منظومة تطوير قرى الريف المصري، عبر فتح عدد من المنافذ ضمن المرحلة الرابعة في مراكز مبادرة حياة كريمة، البالغة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا بدء المعاينات، لتقديم الطلبات من قاطني المراكز الـ51 والقرى التابعة لها.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن التمويني ومن أهمها استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، وموسم توريد القمح المحلي لعام 2021، وكذلك متابعة سير العمل في المشروع القومي لتحويل المخابز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.