وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل الـPCR بالغردقة

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليومم السبت، خلال جولتهما بمدينة الغردقة، إلى مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل الـ PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة، وفقا لمتطلبات دولهم، وتم اختياره للحد من التكدس بالمطار، للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وخلال الزيارة تم تفقد البنية التحتية للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دور المكاتب الإقليمية.