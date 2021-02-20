«لجنة كورونا»: أبريل ومايو فترة نشاط الفيروسات

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأرقام اليومية الخاصة بإصابات الفيروس والتي تصدر من وزارة الصحة، غير صحيحة، والأرقام الحقيقية أكثر 10 مرات من تلك التي تعلنها الوزارة، والسبب في ذلك هو «الطب الموازي»، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المستشفيات الخاصة وكذلك العيادات الخاصة لديها مرضى كورونا: «الوزارة هتعرف منين؟».

لا يمكن تأكيد توقعات الزيادة بإصابات كورونا في أبريل ومايو

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التوقعات بزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، في شهري أبريل ومايو، قد تكون غير صحيحة، حتى إذا كانت هذه الفترة «فترة نشاط فيروسات».

وأوضح «النادي» أنه في حال إصابة مريض الأورام بفيروس كورونا، فإن علاجه لا يختلف عن الحالات الأخرى، لكنه يستلزم وقف علاج الأورام بشكل مؤقت لحين التعافي من الفيروس، وفقا للطبيب المعالج له، مشيرا إلى أن مرضى الأورام أول من سيتلقون لقاح كورونا بعد الأطقم الطبية والسبب في ذلك قلة المناعة.

وناشد عضو اللجنة العلمية، المواطنين، بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والمداومة على غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي والبعد عن المناطق المزدحمة وكذلك عدم لمسح الأسطح وفي حالة لمسها لابد من تعقيم اليدين.

ووفقا للبيان اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، سجلت وزارة الصحة والسكان، أمس، 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع اعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، لاتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.