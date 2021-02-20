«الصحة» عن الأطقم الطبية الرافضة للقاح كورونا: «من حقهم»

علق الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن رفض بعض الأطباء في مستشفيات العزل وكذلك الصدر والحميات بأخذ لقاح «سينوفارم» الصيني، وقال النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه من حق الأطباء الرفض ومن حق أي مواطن أيضا الرفض لأن اللقاح تم إجراؤه في مدة قليلة ومن شدة الخوف من الفيروس باعتباره جديد المعظم خائف، ولكن لقاح سنوفارم من اللقاحات الآمنة والفعالة، خاصة وأنه يعتمد على الطريقة التقليدية في صنع اللقاحات.

«الصحة» تكشف الحالة الصحية للأطقم الطبية التي أخذت لقاح كورونا

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالوزارة، أن الأطقم الطبية التي أخذت اللقاح في المستشفيات لم يعاني أحد من الأعراض الجانبية، لافتا أن كل الملاحظات كانت ألم بموضع التطعيم وإحمرار وهو شيء طبيعي ورد فعل الجسم عند دخوله أي لقاحات وليس لقاح كورونا فقط.

وأضاف أن هناك نية لتغير البروتكول العلاجي لمصابي فيرو س كورونا وهو أمر طبيعي تغير البروتكول من فترة للأخرى ويرجع إلى أن اللجنة العلمية ترى أن هناك أدوية لا تأتي بنتيجة جيدة على المصابين فعلى سبيل المثال يمكن حذف الزنك أو فيتامين سي، أو زيادة جرعة دواء «ايفرمكتن» أو التوسع في عقار الريمدسفير، خاصة وأنه جاء بنتجة جيدة مع الحالات المتوسطة والشديدة وقلل نسبة تواجد المواطنين داخل المستشفيات.

وأوضح أن هناك اتجاه لتزويد أدوية المناعة، خاصة التي تستخدم لعلاج أمراض المناعة والروماتزم مثل «بارستيت»، والذي يصنع داخل العديد من المسشتفيات داخل مصر، لافتا إلى أن مصر استطاعت توفير أدوية علاج أعراض كورونا في مصر بنسبة تصل إلى 98%.

وكشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، أن نسب الشفاء داخل مستشفيات العزل عالية، ويعود ذلك إلى تطبيق البروتكول العلاجي داخل المستشفيات وتعامل الفرق الطبية بحرفية مع جميع الحالات بمختلف أنواعها، واكتساب الفرق الطبية الخبرة من الموجة الأولى.