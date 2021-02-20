عاجل.. نشوب حريق في مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق في مخزن أجهزة وأدوات منزلية داخل مول التوحيد والنور فى التجمع الخامس دون وقوع أي إصابات، وتبين أن الحريق وقع في بدروم المبنى، وتمكنت القوات من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لعقارات مجاورة وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى بدروم لمول التوحيد والنور فى التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.