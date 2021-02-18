انقطاع الكهرباء بمحيط حريق بوتاجاز ملوي في المنيا

انقطع التيار الكهربائي عن المنازل الكائنة في محيط منطقة الحريق الذي اندلع داخل أحد المنازل بعزبة تندة، التابعة لمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، بسبب تطاير النيران من موقد بلدي للتدفئة ووصولها إلي 7 أسطوانات بوتاجاز منزلية، مما أدي لانفجارها دون وقوع أي أضرار بشرية.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية، إنه يجرى العمل على إعادة التيار الكهربائي بالمنطقة، مؤكدًا إخماد الحريق بشكل تام، وبالفحص تبين أنه تسبب في بعض التلفيات المادية دون أي إصابات.

وكان شهود عيان داخل القرية أكدوا أن الانفجار الذي حدث مساء اليوم الخميس، كان داخل مخزن منزلي غير مرخص يضم أسطوانات بوتاجاز منزلية وليس مخزن، ولم يتسبب الحريق في حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية، وأنه اندلع إثر تتطاير ألسنة النيران من موقد بلدي للتدفئة أمتد لـ7 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم.

وذكر عدد من الأهالي أن الحريق الذي نتج نتيجة انفجار 7 إسطوانات بوتاجاز، كان داخل منزل وليس محزن مُرخص، مؤكدين أن أحد أهالي القرية حوّل منزله لمخزن لتجميع اسطوانات البوتاجاز، وليس مخزن مرخص، وكان الحريق بنزلة تندة، وهي إحدى توابع قرية تندة بملوي.

ونشب حريق هائل بعزبة تندة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاوره.

وقال مسؤول أمني إنه تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية وسيارتي إسعاف، كما تم إخلاء السكان من المنازل المجاورة حفاظاً على سلامتهم، ولا توجد إصابات حتي الآن.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن نشوب حريق بمخزن إسطوانات البوتاجاز بمركز ملوي، ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة تداعيات الحريق والوقوف علي أسبابه وحصر التلفيات والخسائر.