صور.. حفل شاي ياباني تحت سفح الهرم

وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، أقام السفير الياباني في مصر حفل طقوس الشاي الأول لعام 2021 والذي أقيم هذا العام في الهواء الطلق وتم تخصيصه لتكريم المرأة المصرية، حيث حضر الاحتفالية عدد من نائبات مجلس النواب.

ودعت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، القائمين على مؤسسة اليابان في مصر للتعاون في برنامج ترويج سياحي يحوي العادات والتقاليد اليابانية ومنها طقوس الشاي ويوضع على خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للسياحة اليابانية في مصر.

من جانبه، أكد طارق السيد رئيس مؤسسة «أوراسينكى تانكوكاى» الثقافية اليابانية، ترحيبه بدعوة نائب وزير السياحة والآثار، مشيرا إلى وجود تعاون متبادل لتنفيذ مقترح لعمل أول جلسة شاي ياباني تحت سفح الهرم عقب انتهاء أزمة كورونا.

وعن طقوس جلسة الشاي قال السيد: «يتعامل الضيف والمضيف بعناية خاصة وحرض متبادل، ويجب على الضيف والمضيف الجلوس على الأرض حتى تنتهي الطقوس السبعة لصناعة الشاى اليابانى الذى يبدأ بتحضير أوانٍ فُخارية، ووضع الفحم بكمية مناسبة، للحفاظ على درجة غليان معينة، ومن ثم إرضاء الضيوف، وتقديم الشاى الياباني (ماتشا)، الذى يعتبر الأغلى فى العالم.

وفى كلمته، قال السفير اليابانى: هناك قول مأثور له علاقة بطقوس تقديم الشاى اليابانى تسمى «إيتشى جو.. إيتشى إيه».

وتعنى «لقاء واحد فى العمر»، للتعبير عن مشاعر الود للأعزاء، ونستخدم أنقى أنواع المياه، ونُعد الشاى اليابانى بعناية شديدة، ثم نقوم بتدفئة الفناجين وإزالة الغبار العالق بها قبل صب المشروب فيها، بحيث تكون كل حركة وخطوة من خطوات إعداد الشاى معبّرة عن الترحاب.

«نوكى» أوضح أنه يُطلق على لقاء اليوم «حفل الشاى الأول»، لأنه أول حفل شاى يابانى يُقام فى بداية 2021، احتفالاً بالعام الجديد.