«البنك الأهلي» يمول شركة الشريف القابضة لإحياء فندق شبرد القاهرة

وقع البنك الأهلى المصرى عقد تمويل مع شركة الشريف للفنادق والسياحة -إحدى شركات مجموعة الشريف القابضة- بهدف إحلال وتجديد فندق شبرد القاهرة المطل على كورنيش النيل والمملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التى تتولى أعمال التطوير الشاملة للفندق وذلك فى خطة الدولة لتنمية واستثمار وتطوير المنشآت الفندقية المملوكة لها.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التمويل تبلغ قيمته 978 مليون جنيه، علماً بأن إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد بنسبة 75% على المنتجات المحلية فى مختلف مراحل التطوير.

وأضاف «أبوالفتوح» أن عملية إدارة الفندق سيتم إسنادها إلى شركة إدارة عالمية بمستوى 5 نجوم تمارس نشاطها لأول مرة فى مصر بما يعكس الثقة العالمية فى سوق السياحة المصرية، حيث من المقرر أن يصبح الفندق من أكبر فنادق القاهرة، مؤكداً أن التمويل يأتى فى إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة فى مصر.

ووصف الشريف نواف بن فايز، الرئيس التنفيذى، عضو مجلس إدارة شركة الشريف القابضة، التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلى المصرى بأنها دليل واضح على التوجه القوى نحو دعم الاستثمارات العربية والأجنبية فى السوق المصرية على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا، موجهاً الشكر للبنك الأهلى على دوره الفعال فى إتمام عقد التمويل بنجاح.

كما أبدى حسين النطعى، النائب الأول لرئيس مجموعة الأعمال، سعادته واعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى ذلك التسهيل الائتمانى والذى يعد باكورة التعاون والشراكة المثمرة بين الطرفين، معرباً عن ثقته فى قدرة كافة الأطراف المشاركة على إنجاح المشروع لتطوير فندق شبرد باعتباره صرحاً تاريخياً وليصبح واجهة سياحية متميزة تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، أضاف شريف رياض، الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن التمويل يستهدف عملية إحلال وتجديد فندق شبرد القاهرة والتى من المتوقع أن تستغرق 42 شهراً ليتم افتتاح الفندق نهاية عام 2024 متضمناً تطوير وتحديث كافة الخدمات والمرافق، مع زيادة طاقته الاستيعابية من 260 غرفة إلى 316 غرفة وجناحاً.

وعلى صعيد آخر، افتتح البنك الأهلى المصرى فرعه بمول كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة للفرع والذى يعد نموذجاً جديداً لفروع البنك.

وعقب الافتتاح، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، إن افتتاح فرع كايرو فيستيفال سيتى يعد بداية للنمط الجديد المطور من الفروع التى يطلقها البنك الأهلى المصرى ضمن استراتيجيته المستمرة لتطوير وتحديث شبكة فروعه والتى تتم استناداً لاحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم من خلال توفير الأساليب التى تتيح تجربة مصرفية أفضل للعميل وتمكّنه من الحصول على خدمته فى أقل وقت. وأضاف أن فرع كايرو فيستيفال سيتى يأتى امتداداً للتنوع فى أنماط الفروع التى يطلقها البنك، مشيراً إلى ريادة البنك فى إتاحة هذا التنوع فى فروعه والتى ظهرت بشكل واضح فى إطلاقه أول باقة من فروع الخدمة الإلكترونية فى مطلع عام 2019 والتى تعد أول نموذج لفروع الخدمة الذاتية فى السوق المصرفية المصرية والتى أتاحت تجربة فريدة للعملاء، ثم ابتكر البنك نموذج الفروع المزدوجة متكاملة الخدمات.

ومن جانبه، أكد يحيى أبوالفتوح أن تنفيذ خطة تطوير فروع البنك تأتى فى المقام الأول لخدمة التنوع فى عملائه الذين يزيد عددهم على 16 مليون عميل يمثلون القاعدة الأكبر فى عملاء القطاع المصرفى المصرى وبحصة سوقية تتجاوز 34% من عملاء البنوك المصرية، حيث يستقبل البنك عملاء جدداً بمعدل 6 آلاف عميل يومياً.

وأكدت داليا الباز، نائب رئيس البنك، جهود البنك الأهلى المتنامية فى دعم الشمول المالى الذى يعد من أهم أولوياته التى تجعل من تطوير الفروع ضرورة قصوى سعياً لاستقطاب المزيد من العملاء المرتقبين للتعامل مع الجهاز المصرفى، مؤكدة أن افتتاح البنك لأنماط مختلفة من الفروع يأتى طبقاً للدراسات التى قام بها البنك للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات العملاء.