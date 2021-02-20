وزير التعليم متعجبا: «كل ما نخفف على الطلاب يزداد قلق أولياء الأمور»

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن استعجابه الشديد من تصرفات أولياء أمور بعض الطلاب، حيث كلما اتخذت الوزارة إجراءً للتخفيف على الطلاب، كلما زاد قلق الأهالي أكثر، خاصة عندما أثار فكرة «الامتحان الموحد» مخاوف أولياء أمور طلاب صفوف النقل.

على أولياء الامور أن يكونوا سعداء من قرارات الوزارة

وأضاف «شوقي»، خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1»، أن أولياء الأمور عليهم أن يكونوا سعداء، عندما يجدوا تقديرا من قبل الوزارة والدولة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، «بدل ما نعمل 5 امتحانات هنعمل امتحان واحد في يوم واحد، يبقى المفروض يبقوا سعداء مش العكس».

لو عندكم استعداد تنزلوا الطلاب كل امتحان في يوم «عرفونا»

ووجه وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسالة لأولياء أمور طلاب صفوف النقل: «لو عندكم استعداد تنزلوا أولادكم يمتحنوا كل مادة لوحدها ومش مضايقين ومش خايفين من كورونا وخلاص كلكم متفقين أنهم ينزلوا الـ10 أيام أو 5 أيام بدل اليوم الواحد وكل مادة تبقى في يوم لوحده عرفونا وقولولنا».

عدد طلاب الشهادة الإعدادية ضعف طلاب الثانوية العامة

وأشار «شوقي» إلى أن عدد الطلاب في الشهادة الاعدادية ضعف عدد طلاب الثانوية العامة، وبالتالي الدولة بحثت باهتمام على حل مناسب لمصلحة طلاب الإعدادية تحديدا.