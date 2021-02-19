نائب وزير التعليم: تدريس «كتاب القيم» لا يعني إلغاء آيات القرآن

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن البلاد في أمسّ الحاجة إلى ترسيخ القيم في المجتمع، ولذلك فإنه يتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، ولكن هذا لا يعني إلغاء تدريس الآيات القرآنية كما زعمت بعض الشائعات.

وأضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أنه ليس هناك أي توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية، لأننا في حاجة إلى زرع هذه القيم في الطلاب، مشددًا على أن الحديث عن كتاب القيم لا يعني إلغاء آيات كتاب الله.

الاستعداد للامتحانات

وعن الكتاب الدوري الذي أرسلته الوزارة للمدارس للاستعداد للامتحانات، قال «حجازي»: نستعد للامتحانات بداية من الغد، وبالتالي فإن مدير المديرية مع المحافظين سينظمون مسألة عودة المعلمين، مع مراعاة ظروف جائحة فيروس كورونا، ولذلك فإن التعليمات التي أُرسلت للمدارس في الكتاب الدوري، كانت حول كيفية أداء الامتحان، والمواصفات الخاصة بالامتحانات، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وطريقتها، وتشكيل لجنة فنية من الإدارة التعليمية لوضع اختبار موحد لجميع مدارس الإدارة، على أن يكون تصحيح الامتحانات في كل مدرسة على حدة.

وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، قال: «عايزين نطئمن إن الأولاد امتلكوا الإمكانيات الأساسية التي ستمكنهم من مواصلة التعلم، ولو لم يمتحن الفصل الدراسي الأول والجزء الأول من المنهج، والجزء التكميلي لن يدخل امتحان نهاية العام، إلا في حالة تعرض الطالب لظرف قهري، ومن المهم أن يعرف الجميع أن درجات الفصل الدراسي الثاني 280 درجة كاملة بدلاً من 140 درجة فقط كما كان في العام الماضي، ولذلك أنصحهم بأخذ الأمر بجدية حتى يحصلوا على درجات جيدة».

وأكد أنه بالنسبة لامتحانات سنوات الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي فإنهم سيذهبون إلى المدرسة يومًا واحدًا فقط لأداء امتحان مجمّع لكل سنة دراسية على حدة، أما الصفوف من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي فإنهم سيقيّمون على إنجازاتهم في الدراسة، والوزارة حريصة على تقييم المعلمين جيدًا.