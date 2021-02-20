لميس الحديدي تكشف تفاصيل حادثة عمرو أديب: ربنا نجاه بأعجوبة

طمأنت الإعلامية لميس الحديدي الجمهور على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروري مساء الثلاثاء الماضي.

قالت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، اليوم السبت: «عاوزة أتكلم في موضوع مالوش علاقة بالشغل، عاوزة أطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو بعد الحادثة الصعبة اللي تعرض لها مساء الثلاثاء الماضي، أنه الحمد لله بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة».

تابعت: «الدكاترة طمنونا على حالته عموما، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والرضوض نتوقع أنها تاخد بعص الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله، لكن هو محتاج يستريح شوية علشان يقدر يرجع تاني، وأنا طبعا ما كنتش هقدر أنزل الشغل أو أكون معاكم إلا وأنا مطمنة عليه أنه بيتماثل للشفاء، وأن حالته تسمح أني أسيبه بعض الوقت، لأن في مثل هذه الأحداث دوري كزوجة بييجي قبل دوري كإعلامية».

ووجهت الإعلامية الشكر للجمهور ولكل المسؤولين في الدولة قائلة: «عاوزة أشكر كل الناس اللي سألوا علينا وعليه من أصغر حد لأكبر حد، من الجمهور البسيط اللي كان بيبعتلي رسائل ودعوات وشمع في الكنائس، لأكبر مسؤولين في البلد بشكرهم جميعا، زملاءنا الإعلاميين، الفنانين من كل الوطن العربية، الدكاترة اللي كانوا بيكلموني، مستشفى دار الفؤاد اللي أنقذت عمرو في اللحظات الأولى، ألفا سكان اللي دايما في ضهرنا، وطبعا أصدقائي وأصدقاء عمرو اللي ماسابونيش لحظة واحدة، باعتذار أني ماكنتش بارد على الاتصالات، لكن ممتنين جدا لاهتمامهم، وحبهم اللي حسينا بيه».

كشفت لميس الحديدي لأول مرة عن هوية 4 شباب كان لهم دور كبير في إنقاذ زوجها الإعلامي عمرو أديب للمستشفى وإنقاذه، قائلة: «أنا هنا سأخص بالشكر 4 شباب بالاسم لأنهم هم دول اللي نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادث مباشرة وفضلوا معاه لحد ما أنا وصلت مباشرة بعد الحلقة يوم الثلاثاء، المهندس مصطفي عزب، الدكتور كريم النحاس، دكتور طارق سلامة، المهندسة داليدا».

وتابعت «الشباب دول أنا ما أعرفهومش، لكن تصادف وجودهم في نفس مكان الحادث ونقلوه المستشفى وفضلوا معاه لحد وصولي، وكملوا معايا لحد ما اتطمنوا عليه، الشباب دول أنا صممت أخد أساميهم علشان أشكرهم بنفسي، فيه لسه ناس محترمة بجد».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».