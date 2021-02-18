مصدر ينفي عودة عمرو أديب للمستشفى.. ويحسم مصير ظهوره غدا

قال مصدر مسؤول في برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «MBC مصر» الفضائية، إن أديب لن يظهر في حلقة الغد الجمعة، وسوف يحسم مصير حلقات باقي الأسبوع المقبل فيما بعد.

ونفى المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، ما رددته الأخبار في أحد المواقع الصحفية والتي زعمت أن الإعلامي عاد إلى المستشفى مرة أخرى، للخضوع لفحوصات طبية، عقب شعوره بحالة إعياء.

وأكد المصدر، أن الإعلامي الكبير في منزله، يتناول الأدوية المسكنة الباسطة للعضلات، وفقا لتعليمات الأطباء، لإزالة آثار الحادث الذي تعرض له الأيام الماضية.

وشدد على أن الإعلامي يشعر ببعض الآلام التي تحدث نتيجة الاصطدام وربط حزام الأمان.

الجدير بالذكر أن الإعلامي الكبير تعرض خلال الأيام الماضية لحادث سير، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، وخرج بعد ساعة واحدة عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على صحته.