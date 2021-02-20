العناني: تغيير مقر فحوصات PCR للسائحين بالغردقة «القديم لم يكن لائقا»

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن وزارة الصحة والسكان، وفرت الأطقم الطبية في المنافذ والمطارات السياحية، خاصة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بناءً على طلب وزارة السياحة، لأن بعض السائحين تطلب دولهم تحليل «pcr» عند المغادرة، ولم يكن المكان المخصص من قبل للفحوصات لائقا للسائحين.

وأضاف «العناني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»: «وفرنا مكان هيئة تنشيط السياحة الخاص بالوزارة مؤقتًا لعمل الفحوصات، لأنه مكان واسع ونظيف وحضاري، بناء على طلب تلقيته يوم السبت الماضي، من النائبة نور علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إذ أرسلت لي صورا وفيديوهات لطوابير لم تعجبني، فقررنا نقل المقر إلى هيئة تنشيط السياحة في الغردقة».

وتابع: «السائح القادم إلى مصر، يخضع للفحوصات في المطار، بعدها يقيم لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، وقبل العودة إلا بلده، تطلب بعض الدول عدم العودة إليها إلا بعد الخضوع لفحص pcr، وبعض الدول تطلب فحص الأجسام المضادة، ووزارة الصحة، تقدم الفحصين بسعر مخفض لتشجيع السياحة».

وحول شكاوى مدينة مرسى علم، قال: «زرتها النهاردة، والناس قالوا لي إن آخر وزير جالنا في عام 2007، وسمعت مشكلات 14 سنة في قعدة 4 ساعات، وكان لهم مطالب عديدة منها تواجد فريق طبي يجري فحوصات PCR عند المغادرة، وسنتواصل مع وزيرة الصحة، لأن هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا عليها، والوزارة لم تتأخر علينا في أي شيء أبدًا».