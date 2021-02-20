وزير التعليم عن تدخل الأمهات في العملية التعليمية: «الحكاية بقت أوفر»

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، التدخل السافر من قبل أمهات الطلاب في العملية التعليمية، واصفًا إياه بأنه أصبح أمرًا مضرًا وغير مجد وغير نافع على الإطلاق.

وأضاف «شوقي»، خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1» أن هذا التدخل لم يكن موجودًا في الأزمنة الماضية، قائلاً: «الوضع ده ما ينفعش، كل حاجة بقيت أوفر أوي، وكل الأمور تعالجها بعض الأمهات بالصياح والزعيق».

التعليم ووضع الامتحانات عِلم له متخصصين .. مش أي حد يتكلم فيه

وأشار إلى أنه يجب على جميع أولياء الأمور أن يتفهموا أن التعليم يُعد علم له متخصصون، وكذلك وضع الامتحانات، ولا يصح للحاصل على أي مؤهل الحديث عن المنظومة التعليمية.

الوزارة تسعى لتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور بقدر الإمكان

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا شئ يستدعي القلق، وأن الوزارة أخذت احتياطتها الكاملة في سبيل عدم إصابة الطلاب بفيروس كورونا، كما أن الوزارة تسعى لتخفف عن الطلاب وأولياء الأمور بقدر الإمكان، فهناك دول متقدمة أوقفت الدراسة نهائيا لأنها لم تجد حلولا لاستكمال العام الدراسي.

البعض يسعى للحلول التي تناسبة فقط وليس حلول للمنظومة التعليمية

وتابع: «الوزارة قدمت الحلول التي تتناسب مع ظروف كورونا، لكن هناك البعض يريد حلول تناسبه هو فقط».