العناني: 10 آلاف سائح يزورون مصر.. «الرقم قليل بس محدش معاه فلوس»

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن شهري يناير وفبراير من العام الماضي شهدا أعلى معدلات سياحية منذ سنوات، وكان متوسط عدد السائحين يبلغ نحو 950 ألف سائح شهريًا، وفي منتصف شهر مارس جرى تعليق الطيران وغلق المنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية حتى 30 يونيو من نفس العام، وفي 1 يوليو جرى فتح الباب أمام السياحة الخارجية: «كنا عارفين إن محدش هيجي، وفوجئنا بـ90 ألف سائح زاروا شرم الشيخ والغردقة في شهر يوليو».

وأضاف «العناني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «متوسط أعداد السائحين في مصر زادت وتتراوح ما بين 270 ألف سائح إلى 300 ألف سائح في الشهر، بما يعادل 10 آلاف سائح يوميًا في جنوب سيناء والقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، وهي أرقام ضعيفة لا تتناسب مع إمكانات مصر، لكن المعدل تصاعدي وهو ما يؤكد على انضباط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وسمعة المنتجعات السياحية المصرية محترمة ومن ثم فإن السياح لا يشتكون من مصر».

وتابع: «لازم نتفهم إن السائح في أي دولة بالعالم مش معاه فلوس، محدش معاه فلوس، بسبب الأزمة، كلنا مشتلغناش بقالنا سنة، وعموما فإن حركة السياحة منخفضة في العالم كله بواقع 70%، أما مصر فإن نسبة الانخفاض فيها بلغت نحو 60%، فتحنا تدريجيا لذلك لم نغلق مرة أخرى مثلما حدث في دول أخرى، وأن سمعتنا السياحية كويسة».