تفقدا مطارا وافتتحا مقر pcr.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والطيران للغردقة

استغرقت زيارة الدكتور خالد العناني وزير السياحة، والطيار محمد منار َوزير الطيران المدني، إلى مدينة الغردقة ساعات قليلة أمس السبت، وتستكمل اليوم الأحد في مرسى علم، حيث كان في استقبالهما اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة الدولي، تفقدا خلالها مطار الغردقة الدولي وافتتحا مقر تحليل pcr للسائحين بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالغردقة واجتمعا مع مستثمري البحر الأحمر.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية لمطار الغردقة وتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب، واطمأن الوزيران على الإجراءات الاحترازية المطبقة وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج، والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

وتفقد وزير الطيران مكتب مبيعات «مصر للطيران» بالغردقة للاطمئنان أيضاً على سير العمل والتقى العاملين بالمكتب، حيث وجَّه بتذليل كل العقبات أمام المسافرين وتوفير سبل الراحة والتسهيلات لإرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب.

استمرت الزيارة بافتتاح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد مناع يرافقه محافظ البحر الأحمر والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، المقر الجديد لسحب عينات فحص فيروس كورونا للسائحين بالغردقة، بمقر مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

وأوضح خالد العناني وزير السياحة، أن اختيار هذا المقر جاء استجابة للفنادق وشركات السياحة بسبب مناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة معمل الغردقة المشترك الذي تتم فيه التحاليل عن الفنادق، ووجود تكدس به لصغر حجم المكان.

ولفت إلى أن المقر الجديد لسحب العينات في الممشى السياحي يمتاز بالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عدداً كبيراً من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثر كبير في التيسير على السائحين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وطالب وزير السياحة محافظ البحر الأحمر بمعمل تحليل pcr بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر للتيسير على السائحين، مطالبا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

اختتمت الزيارة في مدينة الغردقة بلقاء وزير السياحة ووزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والفنادق السياحية لبحث الأوضاع والمشكلات التى تواجه القطاع السياحي وتختتم الزيارة غدا بلقاء المستثمرين بمدينة مرسى علم والوقوف على آخر تطورات الوضع السياحي.