وفد سياحي تشيكي يشيد بخدمات مطار الغردقة وفنادق السياحة: مصر بلد آمن

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة التي أجروها، صباح اليوم بمطار الغردقة لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية، بوفد سياحي من التشيك بصالة السفر بالمطار خلال قيامهم بإنهاء إجراءات السفر ومغادرتهم إلى مدينة براغ.

وأشاد الوفد السياحي بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالمطار وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم وذلك بإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر من قبل العاملين بالمطار.

كما أعرب الوفد عن سعادته بقضاء إجازة ممتعة بمدينة الغردقة وامتنانهم بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم بداية من وصولهم وحتى مغادرتهم المطار.

كما أعربوا عن سعادتهم بقضاء اجازتهم بمصر واستمتاعهم بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة، كما أكّدوا أنَّ مصر دولة آمنة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتمّ تطبيقها بالمطار وبالفندق الذي أقاموا به، مشيرين إلى أنَّهم سينقلون تجربتهم لعائلاتهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارة مصر.