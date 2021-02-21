بشرى بشأن كورونا.. «الدواء الأمريكية»: الفيروس لا ينتقل عبر الأغذية

بثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشرى تبعث الطمأنينة فى نفوس مواطنى دول العالم بشأن طرق انتقال فيروس كورونا، تتمثل في استبعاد انتقال الفيروس عن طريق الأغذية المجمدة وعبوات تغليف المواد الغذائية.

وكان مسؤولون صينيون أكدوا في غمار التقصي عن منشأ فيروس كورونا العام الماضي أن الفيروس وصل للصين عبر أغذية مجمدة واردة من البرازيل.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الفيروس لا ينتقل عبر عبوات تغليف المواد الأغذية وفقا للأبحاث والمعلومات العلمية الموثوقة.

وأيدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ما أعلنته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن انتقال فيروس كورونا، منوهة بأنه من غير المرجح انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الأطعمة وعبوات المواد الغذائية وفقا لما نقلته قناة «العربية».

وأكدت الدواء الأمريكية أن فيروس كورونا مرض تنفسي ينتشر من شخص لآخر، بخلاف الفيروسات التى تنتقل عن طريق الغذاء وتصيب الشخص بالمرض عبر تناول الطعام الملوث .

وأشارت إلى أن عدد جزيئات الفيروس التي يمكن التقاطها نظرياً عن طريق لمس أحد الأسطح ستكون ضئيلة للغاية وأن الكمية اللازمة لانتقال العدوى عن طريق الاستنشاق عبر الفم تكون عالية للغاية ولذلك فإن فرص الإصابة بالعدوى عن طريق لمس سطح عبوات الطعام أو تناول الطعام تعتبر منخفضة للغاية.

وتابعت بأنه بالنظر لـ100 مليون حالة إصابة بكوفيد 19 للا يوجد دليلا وبائيا على الطعام أو تغليف المواد الغذائية كمصدر لانتقال كورونا للبشر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد حالياً حالة مؤكدة لكورونا تنتقل عن طريق الطعام أو تغليف المواد الغذائية".

وطالبت منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتى تتمثل فى غسل اليدين جيداً بعد التعامل مع عبوات الطعام وقبل تناول الطعام لافتة إلى أنه لا توجد حاجة لتطهير عبوات الطعام.

كما طالبت المنظمة باستخدام معقم اليدين قبل الدخول مكان التسوق وغسل اليدين جيدا بعد التسوق.