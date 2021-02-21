ليلى بنس متصدرة قائمة فوربس: بحب مصر وعاوزة أساعدها في كل حاجة

قالت ليلى بنس، إن حصولها على المركز السادس على مستوى السيدات العاملات في مجال إدارة الثروات في الولايات المتحدة 2020، جاءت بعد مشوار طويل وشغل كبير ودراسة وأشخاص ناجحين في محيطها، هم سبب وصولها لهذه المكانة، «مكنتش في حياتي أحلم إني أوصل كده، بس ربنا ساعدني».

وعبَّرت «بنس»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، عن حبها لمصر، «عاوزين نساعد مصر في كل حاجة نقدر نعملها، وكل لما ببعد عن مصر كل ما بحن لها أكتر وأكتر، وبعد الأيام عشان هنيجي لها في يونيو المقبل، وبنعمل هنا حاجات كتير عشان نساعد مصر، ونظمنا حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفيات 57357 وأبوالريش ومجدي يعقوب، ودي حاجة بسيطة عشان تساعد مصر بأي طريقة».

وأضافت أن الاقتصاد في مصر بدأ أن يتحسن، وعندما زارت مصر منذ 3 سنوات، كانت سعيدة للغاية، حيث كانت الزيارة الأولى لها بعد 11 عاما، ورأت ما حدث لها من تغيير كبير، وبالرغم أن فيروس كورونا جعل دول العالم تتراجع نسبيا للوراء لمدة عام، إلا أن مصر سيكون اقتصادها أفضل ولها مستقبل كبير.

ووجهت رسالة للشباب: «أهم حاجة الواحد يأمن بنفسه، ولازم يذاكر ولازم الشغل الكتير، الحكاية مش سهلة، ولازم يلاقوا الشغل اللي بيحبوه، أنا بحب شغلي أوي أوي، بحب أساعد الناس، أي حد عاوز يكبر في شغلانته لازم يكون بيحبها مش عشان بس يوصل لمركز أو يعمل فلوس، ولازم يحب يساعد الناس، مكنتش أحلم أوصل للدرجة دي، لكن عشان بحب الناس وأخدمهم، واشتغلت كتير وواجهت الصعاب، ودي حاجة عادية في الحياة، ويتعلم منها ويبقى أحسن».

ولفتت إلى تواصل وزيرة الهجرة معها بعد حصولها على المركز السادس «كانت حاجة كبيرة أوي، والوزيرة بتعمل مجهود كبير، وكل ما بنعمل أي حاجة للمستشفيات عشان نعمل تبرعات بتيجي، وكانت بتبقى دايما موجودة، وهي حببتني وحببت بنتي لمصر، وحاجة مهمة جدا أن يكون فيه وصلة بين المصريين في أمريكا ومصر وهي بتعمل التواصل ده».