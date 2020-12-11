"فوربس" تعلن ثروة ساويرس في 2020: ارتفعت بـ100 مليون دولار

بعدما نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس "تغريدة" منسوبة له، منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن وصول ثروته إلى 6 مليارات دولار، أظهرت مجلة فوربس الأمريكية حجم أمواله في 2020.

وذكرت المجلة الأمريكية في تصنيفها لرجال الأعمال في مصر أن ثروة ساويرس بلغت 3 مليارات دولار في 2020، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن 2019 حيث كانت ثروته تقدر بـ2.9 مليار دولار.

وأظهرت أرقام فوربس أن ثروة ساويرس تراجعت مليار دولار عن عام 2018 حيث كانت 4 مليارات دولار، فيما كانت 3.9 مليار دولار في 2017، و3 مليارات دولار في 2016.

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن أقل صافي لثروة ساويرس كانت في عام 2013 بمقدار 2.5 مليار دولار.

وأظهرت "فوربس" في آخر تحديث لها، أن ساويرس هو ثالث أغنى رجل أعمال في مصر والـ680 عالميا، ورقم 9 في أفريقيا.

وكان نشطاء تداولوا التغريدة المنسوبة لساويرس التي تقول "أنا داخل 2021 بما يعادل 6 مليارات دولار.. انت داخل بإيه".

وقالت المجلة الأمريكية، إن ساويرس جمع ثروة في مجال الاتصالات، حيث باع شركة أوراسكوم تليكوم في عام 2011 لشركة الاتصالات الروسية VimpelCom في صفقة بمليارات الدولارات.

ونجيب ساويرس، هو رئيس مجلس إدارة شركة "Orascom TMT Investments"، كما أن لديه حصصا في مناجم ذهب بأفريقيا وأستراليا.

ويمتلك ساويرس أغلبية أسهم في شبكة "يورونيوز" وهي أكبر وسيلة إعلامية في أوروبا، كما قام بتطوير منتجع فاخر يسمى Silversands في جرينادا في الكاريبيان.