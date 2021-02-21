التعليم العالي: مصاب كورونا سيحصل على تقديره الكامل وقت إعادة الامتحان

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أولياء الأمور تطالب بشكل موحد للامتحانات، ولكن الجامعة تختلف عن مرحلة التعليم قبل الجامعي بحيث أن كل كلية وجامعة لها لائحة تنظم الدارسة والامتحان، ونظام الدراسة والامتحان مُعلن في كل كلية، إضافة للجداول الجديدة بعد ترحيلها أسبوعا، تم إعلانه قبل الامتحانات بفترة كافية، مؤكدا أن نظام الامتحانات يخضع للنظام المتبع.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه في حالة إصابة أي طالب بفيروس كورونا خلال الامتحانات يقدم لإدارة كليته التقرير الطبي، وتتعامل معه الإدارة كعذر مقبول، ووفقا للائحة الكلية يعوض الطالب ويحتفظ بكامل تقديره في إعادة الامتحان، «مش هنتعامل معاه لما يعيد الامتحان كطالب راسب»، مؤكدا أن إجراء الامتحانات في مقرات الجامعة، هو ما يعطي ثقل للنتيجة التي يحصل عليها الطالب وفي صالحه إجراء الامتحانات بالمقرات.

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات أكد اليوم على استعدادات كل الجامعات والمعاهد استئناف العام الدراسي وإجراء الامتحانات، بدءا من دخول الطالب من بوابة الجامعة حتى خروجه، سلسلة من الإجراءات المشددة من خلال لجنة أزمة موجودة في كل كلية ومعهد على مستوى الجمهورية، من خلال الإجراءات التي تتبعها على مستوى الإشراف الكامل على المدرجات والقاعات الدراسية وقياس حرارة الطلاب وتوفر كل المظاهر التي تضمن النظافة العامة.

وأوضح أنه سيتم رفع تقرير يومي لرؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي بتقييم شامل ويومي بنسب الحضور وأي إصابات أو الاستعدادات اليومية لمستشفيات الطلاب والجامعية بشكل عام، مؤكدا أن الطالب وولي الأمر شريك في المسؤولية مع الجامعة، من حيث التزامه بارتداء الكمامة وحرصه على استخدام المطهرات المتاحة بالجامعة.